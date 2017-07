Iate Clube define campeão da categoria mista

Já no Veteranos, pela categoria Intermediária os times do Supermercado Pérola e do Atlanta Rolamentos empataram em 1 a 1 e decidem o título no segundo jogo da final, no próximo sábado, tendo o Supermercado Pérola a vantagem do empate.

No Iate Clube, o time da Construtora Forner venceu o Têxil PBS por 3 a 0 na grande final da disputa na categoria Mista, ficando com o título do campeonato do primeiro semestre.

O final de semana foi movimentado nos campeonatos de futebol dos clubes particulares de Americana. No iate houve a definição do campeão da categoria mista, enquanto no Veteranos foram realizadas as primeiras partidas das finais de três campeonatos.

Na Sênior, o time da Casa do Construtor venceu o Posto São Vito por 3 a 2, em jogo decidido nos minutos finais e tem a vantagem do empate na segunda partida. Para ficar com o título, o time do Posto São Vito precisa vencer no tempor normal e na prorrogação. Foto: Divulgação

Por fim, na categoria Máster, o time da Engenharia Gonzaga goleou o Distema por 5 a 1, ficando também com a vantagem do empate e obrigando o adversáro a vencer no tempo normal e no tempo extra para chegar à taça.

Flamengo

Outro clube que teve rodada decisiva no fim de semana foi o Flamengo, que teve as primeiras partidas das semifinais de duas categorias, além das definições de um dos finalistas no Feminino.

No sábado, pela categoria Interjovem, o Kintal Lanches fez 5 a 1 e abriu boa vantagem contra o time do Olha o Churros, enquanto Jornal de Nova Odessa e Avante / Miranda empataram em 3 a 3.

Na Intersênior, o Red Hot Comunicação fez 3 a 2 no Kórpre / Dellante e o time do AR2 Arquitetura venceu o Supermercado Pague Menos por 4 a 3.

No feminino, o primeiro finalista é o Max Limp, que havia vencido o Esper Embalagens na primeira partida por 4 a 1 e conseguiu vencer de novo no sábado, desta vez por 1 a 0. O outro finalista sai do confronto entre Mix da Beleza e Ecosu – Sucatas, no próximo final de semana.

Na sexta-feira, nas primeiras semifinais da Sênior, o Dino Automóveis empatou em 1 a 1 com o Agropet Mineiro e o Ecosu – Sucatas bateu o CRF Fisioterapia por 2 a 0. Já na Super Sênior o Dry Gesso fez 6 a 5 no Americana Guinchos e o Eraldo Tintas venceu a equipe da Pastelaria Porfírio pelo placar de 4 a 1.