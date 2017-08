Hulk marca e Shanghai SIPG goleia time de Felipão na Liga dos Campeões da Ásia

Sem o volante Paulinho, negociado com o Barcelona, o Guangzhou Evergrande levou uma goleada de 4 a 0 para o Shanghai SIPG, do atacante Hulk, que deixou sua marca, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia. Com o duro revés, a equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari ficou em situação complicada na competição.

Dono de dois títulos da Liga, Guangzhou Evergrande precisará ao menos devolver o placar no jogo da volta, marcado para o dia 12 de setembro, para alcançar a vaga na semifinal. A próxima partida será disputada diante de sua torcida.

Em Xangai, nesta terça-feira, os anfitriões não deram chances ao Guangzhou. Hulk abriu o placar aos 38 minutos de jogo, ao marcar de pênalti. Shenchao Wang ampliou aos 45 e Lei Wu marcou duas vezes em apenas três minutos no segundo tempo, aos 17 e aos 20, assegurando a goleada e a ampla vantagem para o jogo da volta.