Hortolândia Futsal encerra 1ª experiência na Liga Paulista sem pontuar

Em sua primeira competição oficial desde a fundação, em novembro de 2016, o Hortolândia Futsal mostrou que precisará evoluir muito para se equiparar às principais potências do Estado. Em 14 jogos pela Liga Paulista, segundo campeonato mais importante da modalidade no País, foram 14 derrotas, sendo a última delas na terça-feira, para o Yoka, por 4 a 1. A equipe hortolandense ainda teve o pior ataque de toda a primeira fase, com apenas 19 gols marcados, e a defesa mais vazada, com 48 gols sofridos.

Apesar dos números, a presidente Sílvia Bonnaud observou pontos positivos na campanha. “Foi o início de um projeto. Primeiro queríamos apresentar o novo time para a cidade, e dar uma oportunidade para os meninos da região. Temos uma estrutura totalmente diferente das outras equipes. Muitos dos nossos jogadores trabalham em outras áreas, enquanto os nossos adversários vivem do futsal”, comentou.

“Entramos no cenário do futsal em São Paulo e pretendemos permanecer, a cada semestre melhorando a nossa estrutura”, acrescentou a dirigente. Durante a trajetória na Liga Paulista, o Hortolândia Futsal chegou a alterar sua comissão técnica, trocando o treinador Carlos Tobias por Mario José Barbosa, o Juninho. Mesmo assim, os resultados não apareceram dentro de quadra.