Honduras e Austrália empatam sem gols no primeiro jogo da repescagem para a Copa

Tudo igual na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. Nesta sexta-feira, na primeira partida da repescagem mundial entre um representante da Concacaf contra um da Ásia, Honduras e Austrália ficaram no empate sem gols, no lotado estádio Olímpico Metropolitano, na cidade de San Pedro Sula, em solo hondurenho.

As seleções voltarão a se enfrentar no próxima quarta-feira, às 7 horas (de Brasília), em Sydney, na Austrália. Com o resultado, os australianos precisam apenas de uma vitória simples para chegarem ao principal torneio de futebol do mundo. Um novo empate sem gols leva a decisão aos pênaltis, enquanto que uma igualdade com gols favorece os hondurenhos.

LEIA TAMBÉM: Bandeirantes e Garotos decidem 2ª divisão de amador

Com o gramado prejudicado por causa das chuvas na região nos últimos dias, a partida foi fraca tecnicamente, com poucas chances de gol. Quem mostrou um pouco mais de efetividade foi a Austrália, mas a falta de pontaria predominou nas oportunidade criadas.