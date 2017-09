Holanda vence Bulgária e se mantém com chances de se classificar à Copa do Mundo

A seleção holandesa segue sonhando com uma vaga na Copa do Mundo da Rússia. Neste domingo, em partida disputada em Amsterdã, a equipe derrotou a Bulgária por 3 a 1 e se manteve com chances de se classificar nas Eliminatórias Europeias do Mundial de 2018.

O bom resultado deixou a Holanda na terceira posição do Grupo A, com 13 pontos, um na frente da própria Bulgária. A chave é liderada pela Suécia, que venceu a Bielo-Rússia por 4 a 0, e pela França, que ainda jogará neste domingo contra Luxemburgo. As duas seleções somam 16 pontos.

Massacrada pela França na última rodada, ao perder por 4 a 0, a Holanda entrou em campo sabendo que precisava vencer para se manter com chances. E, com Arjen Robben como grande estrela, a equipe do técnico Dick Advocaat não decepcionou.