Hoffenheim desbanca o Bayern de Munique e lidera Alemão com Dortmund e Hannover

Atual pentacampeão do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique conheceu neste sábado, logo na terceira rodada da atual temporada, a primeira derrota. E ela veio de forma acachapante fora de casa para o Hoffenheim por 2 a 0, em duelo disputado na Rhein-Neckar-Arena, na cidade vizinha de Sinsheim. O resultado colocou os mandantes na liderança junto com o Borussia Dortmund e o Hannover, todos com sete pontos.

Pelos critérios de desempate, o primeiro lugar fica com o Borussia Dortmund, que bate Hoffenheim e Hannover no saldo de gols – 5 contra 3 e 2, respectivamente. O Bayern de Munique, que perdeu os 100% de aproveitamento, está na turma dos seis pontos junto com RB Leipzig e Hamburgo. O campeonato está só no início, mas o poderoso clube da Baviera, em quinto lugar, hoje estaria fora da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

O Hoffenheim fez uma partida praticamente perfeita para derrotar o Bayern de Munique. Com uma sólida defesa e rapidez no ataque, o time da casa criou chances e fez os seus gols. O primeiro saiu aos 27 minutos do primeiro tempo e com uma ajuda do gandula. Hummels isolou a bola para a lateral, Kramaric cobrou rápido e deixou Mark Uth livre na entrada da área para marcar após chute forte e rasteiro, sem chances para o goleiro Manuel Neuer.