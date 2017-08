História de queda dos grandes preocupa São Paulo na reta final do Brasileirão

Com 23 pontos em 22 jogos no Campeonato Brasileiro, o São Paulo vive uma desconfortável semelhança com outros times grandes que foram rebaixados desde que o torneio passou a ser disputado por 20 times, em 2006. Na 19.ª posição da tabela de classificação, a situação só não é pior do que a do Vasco em 2015 que, nesta altura da competição, era lanterna com apenas 13 pontos.

Depois de 22 rodadas, apenas o Corinthians de 2007 e o Vasco de 2008 – que acabariam rebaixados para a Série B ao final das temporadas – estavam distantes das últimas posições. O Corinthians tinha 27 pontos e estava na 15.ª colocação. O Vasco ocupava o 14.º lugar com 26 pontos.

Outras equipes que foram rebaixadas estavam todas coincidentemente na 17.ª posição ao final da 22.ª rodada. É o caso do Palmeiras, em 2012, quando somava 20 pontos; do Vasco, desta vez em 2013, quando tinha 24 pontos conquistados; do Botafogo e seus 22 pontos em 2014; e do Internacional, que somava 24 pontos no ano passado.