Hiroshi descarta contratação de reforços no Rio Branco

Após o empate em 0 a 0 com o Atibaia na estreia da Copa Paulista, no último sábado, no estádio Décio Vitta, em Americana, o gerente de futebol do Rio Branco, Sandro Hiroshi, descartou a contratação de novos reforços neste momento e espera uma evolução da parte física do elenco atual. Ele também amenizou o empate em casa, afirmando que, diante do curto tempo de preparação do Tigre, a igualdade no marcador não é um resultado ruim.

De acordo com Hiroshi, as novidades são que o centroavante Afonso, que veio do futebol turco, e do atacante Frank, que estava no Toledo (PR), passaram por exames médicos e, caso a diretoria consiga agilizar a inscrição e ambos apareçam no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), podem estar à disposição do técnico Edson Vieira para o duelo do próximo sábado, contra o Desportivo Brasil, fora de casa, às 15 horas, pela segunda rodada da competição.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“O Frank e o Afonso fizeram exames e, sendo aprovados, a gente vai dar sequência na inscrição para tentar contar com ele o quanto antes, a novidade por enquanto é essa. Eu não vou tomar uma decisão ainda (sobre reforços), enquanto não passarem alguns jogos, até porque a parte física dos jogadores ainda está abaixo do esperado, até pelo pouco tempo de treino, então eu não vou fazer essa avaliação assim. Precisar, até acho que precisaria, mas o Rio Branco não tem condição de estar fazendo muitas contratações pela dificuldade mesmo”, ressaltou Hiroshi ao LIBERAL.