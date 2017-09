Hertha e Bremen empatam no primeiro jogo do Alemão com arbitragem feminina

A primeira partida da primeira divisão do Campeonato Alemão com arbitragem feminina terminou empatada. Neste domingo, Hertha Berlin e Werder Bremen ficaram no 1 a 1 na partida apitada por Bibiana Steinhaus, realizada no Estádio Olímpico de Berlim e válida pela terceira rodada da competição nacional.

Com uma década de experiência apitando na segunda divisão da Alemanha, Bibiana fez a sua estreia na elite. E, para um jogo de caráter histórico, o Hertha aproveitou para fazer uma promoção para as mulheres, cobrando a metade no preço dos ingressos para elas.

A árbitra teve atuação discreta no jogo, distribuindo apenas um cartão amarelo, para o dinamarquês Per Ciljan Skjelbred. O meio-campista australiano Mathew Leckie pôs em vantagem o Hertha aos 38 minutos ao finalizar por baixo das pernas do goleiro checo Jiri Pavlenka. Na etapa final, o dinamarquês Thomas Delaney empatou o jogo aos 14 minutos.