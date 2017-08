Herói da vitória do Palmeiras, Deyverson se emociona com gol diante da família

O carioca Deyverson foi o mais decisivo jogador para a vitória de um time paulista pelo Campeonato Brasileiro. O atacante do Palmeiras marcou o gol definitivo nos 2 a 1 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira, no Engenhão. Ao fim da partida, ele se disse emocionado por voltar ao Brasil e ter atuado com destaque na sua cidade natal depois de passar cinco anos na Europa.

O jogador de 26 anos teve cinco finalizações e foi bastante participativo no jogo. “A minha vida foi difícil. Ali está a minha família, meus amigos. Estou muito feliz, no meu país, minha cidade, fazer gol em um time grande como o Botafogo. Quero agradecer a Deus, estou emocionado”, afirmou o atacante, que foi prestigiado de perto no estádio pelos familiares.

Contratado por cerca de R$ 18 milhões, Deyverson se destacou no Campeonato Espanhol pelo Alavés na última temporada e agora chegou ao segundo gol pela equipe em apenas três partidas. O atacante fez contra o Avaí, no sábado, no Allianz Parque, e contra o Botafogo marcou aos 40 minutos do segundo tempo, ao aproveitar cruzamento de Zé Roberto.