Hernanes quer um ‘novo campeonato’ no 2º turno do Brasileirão

De volta ao São Paulo após sete temporadas, Hernanes se tornou a principal figura do time na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O “Profeta” foi anunciado e recebido com festa pela torcida e pelo clube e, em sua sequência inicial de jogos, correspondeu às expectativas: marcou quatro gols em quatro jogos. Desde que chegou, viu o time quebrar três recordes seguidos de público no estádio do Morumbi.

No último domingo, 56.052 torcedores acompanharam a vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro. Antes disso, o clube registrou público de 53.635 pessoas contra o Coritiba e 51.511 contra o Grêmio, no dia do reencontro de Hernanes com a torcida.

A média de gols na sequência de sua reestreia no São Paulo supera os números da chegada do atual artilheiro do clube na temporada: o atacante Lucas Pratto. O argentino fez três gols em suas quatro primeiras partidas com a camisa tricolor. Hoje é o principal goleador da equipe ao lado de Gilberto, com 12 gols.