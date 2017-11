Hernanes e Pratto não treinam e devem desfalcar São Paulo contra o Coritiba

O técnico Dorival Junior deve ter mais dois desfalques para o penúltimo compromisso do São Paulo no Brasileirão, no próximo domingo, diante do Coritiba, na capital paranaense. Além de Petros, suspenso, Hernanes e Lucas Pratto não devem viajar com o grupo no sábado, por causa de dores.

O argentino não treina desde terça-feira. Ele revelou, após o empate por 0 a 0 com o Botafogo, que vinha jogando com dores e aguardava o término do sufoco em relação ao risco de rebaixamento do time para “dar um tempo” e cuidar de sua coxa direita. Já Hernanes não treinou na quarta e nesta quinta, também tratando dores na coxa direita no Reffis do São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Empresário afirma que a Globo e outras empresas pagaram R$ 49 mi por Copas

A maior dúvida para montar o time para duelo contra os paranaenses é a vaga do capitão. As principais opções que Dorival tem são Lucas Fernandes e Shaylon – que foram titulares no último jogo. Contra o Botafogo, o São Paulo não tinha Hernanes, que cumpria suspensão, e Cueva começou no banco, entrando no lugar de Lucas Fernandes no segundo tempo.