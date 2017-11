Hernanes e Arboleda desfalcam o São Paulo contra o Botafogo

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo tem dois desfalques garantidos para o duelo de domingo, contra o Botafogo, no estádio do Pacaembu, pela 36ª rodada do Brasileirão. O capitão Hernanes e o zagueiro Arboleda receberam os terceiros cartões amarelos e terão que cumprir suspensão automática no fim de semana.

“Lamentável. Foi um lance bobo. O juiz nem viu e caiu na onda da torcida. Estou fora, mas, enfim, agora é descansar e pensar no próximo jogo”, reclamou Hernanes, após a derrota do São Paulo para o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre. Será o primeiro jogo do time tricolor sem seu capitão desde que ele voltou à equipe.

O técnico Dorival Junior comparou a ausência do capitão tricolor à sequência de jogos em que o São Paulo ficou sem Cueva, que defendeu a seleção peruana na repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo, na madrugada desta quinta. “Assim como ficamos sem Cueva por algumas rodadas, teremos tranquilidade sem o Hernanes para equilibrar a equipe e ter a equipe mais forte possível.”