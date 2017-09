Hernanes diz que São Paulo precisa ‘aumentar o nível em todos os aspectos’

Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 23 pontos, o São Paulo precisa elevar seu nível em todos os aspectos se quiser sair dessa situação. Foi, ao menos, o que garantiu o meio-campista Hernanes, que pediu uma dedicação maior do elenco para as próximas rodadas da competição.

“Em um momento de dificuldade como esse temos que aumentar o nosso nível em todos os aspectos. Temos que trabalhar ainda mais, nos dedicar ainda mais, ter ainda mais atenção e compromisso para que o time consiga reencontrar o melhor futebol e volte a vencer. Estamos buscando diariamente e com muita seriedade corrigir os erros e tenho certeza de que vamos conseguir colher bons frutos”, apostou Hernanes, em entrevista publicada neste domingo no site oficial do São Paulo.

E um dos fatores que pode ajudar na recuperação, segundo ele, é o período livre para trabalhar – o São Paulo só volta a jogar no próximo sábado, contra a Ponte Preta, no Morumbi. “A comissão técnica está se esforçando ao máximo para deixar bem claro os pontos que precisam ser melhorados e estamos assimilando muito bem. Os treinamentos da última semana foram muito bons, com dinâmica e grande intensidade, e isso leva o time a reagir”, comentou o jogador, reforçando que a semana de treinos pode ser decisiva ao São Paulo.