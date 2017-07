Hernanes brilha, marca e São Paulo bate Botafogo

Na reestreia de Hernanes, o São Paulo conseguiu uma vitória inacreditável sobre o Botafogo com três gols após os 39 minutos do segundo tempo. Com o brilho do camisa 15 e dois gols do estreante Marcos Guilherme, o time do técnico Dorival Junior venceu por 4 a 3, neste sábado, no Engenhão, e conseguiu sair momentaneamente da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 19 pontos e subiu para o 15º lugar na classificação. Agora, o time tricolor torce pelo tropeço de Coritiba (16º, com 19) ou Atlético-PR (17º, com 17), que enfrentam Atlético-MG e Vasco, respectivamente, para fechar a rodada fora do grupo de ameaçados. O Botafogo continua com 24 pontos e está na sétima posição. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Hernanes demorou 15 segundos para tocar na bola em seu retorno ao São Paulo após sete anos. Com a braçadeira de capitão, cedida por Pratto, o meia era bastante participativo. A bola passava por seu pé em praticamente toda jogada ofensiva. Defensivamente, ele fechava os espaços com inteligência.