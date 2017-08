Henrique vê defesa ‘sobrecarregada’, mas faz balanço positivo do Flu no 1º turno

O zagueiro Henrique fez um balanço positivo da campanha do Fluminense no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A equipe terminou a primeira metade da competição em nono lugar na tabela, com 26 pontos, tendo um ataque eficiente (quarto melhor do Brasileirão com 29 gols), mas um setor defensivo que deixou a desejar (27 gols sofridos). O jogador entende que o time sofreu com lesões e a entrada de jovens no elenco, mas acredita que o grupo tem qualidade para melhorar o desempenho na segunda etapa do nacional.

“Acho que muita coisa produtiva aconteceu no primeiro turno, tiramos muitas lições para corrigir no segundo. Nosso ataque foi um dos melhores, então consequentemente a defesa ficou sobrecarregada, mais exposta. Precisamos manter regularidade tanto na frente quanto atrás. Não podemos reclamar, foi um primeiro turno de muita superação, muita garotada subiu de uma vez para nos ajudar. Precisa de uma mescla de jogadores mais experientes com jogadores mais novos, mas acho que estamos nos superando”, avaliou o defensor, de 30 anos.

Henrique apostou em uma boa atuação diante do Santos, na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Pacaembu, em São Paulo, pela 20ª rodada do Brasileirão. O zagueiro espera uma partida diferente da estreia no campeonato – vencida pelo Flu por 3 a 2, no Maracanã -, mas frisou a dificuldade que o time carioca enfrentará devido à boa fase da equipe paulista.