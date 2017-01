Henrique minimiza braçadeira e divide responsabilidade no Flu para clássico

Eleito novo capitão do Fluminense depois que Gum, antigo dono da braçadeira, perdeu este status sob o comando do técnico Abel Braga, o zagueiro Henrique minimizou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, no Rio, o peso do fato de ele ter sido escolhido como principal líder da equipe tricolor dentro de campo.

O defensor preferiu dividir a responsabilidade com os principais jogadores do elenco ao projetar o clássico deste domingo, contra o Vasco, às 17 horas, no Engenhão, na estreia das duas equipes no Campeonato Carioca.

“A gente fica feliz de ajudar o clube, independentemente de ser capitão ou não. Vencer o primeiro jogo é importante pra dar moral”, afirmou o jogador, para em seguida reforçar: “Abel conversou comigo. Aqui não tem um capitão só. Todos são capitães dentro de campo. Os mais experientes assumem (a responsabilidade)”.

Henrique também exibiu confiança em uma boa estreia diante dos vascaínos, embora o time ainda esteja em processo de formação para esta temporada, na qual a equipe abriu campanha na Copa da Primeira Liga vencendo o Criciúma por 3 a 2, na última terça-feira, em Juiz de Fora (MG).

“Todos estão cientes de como é um clássico, a rivalidade que tem, a intensidade, tá todo mundo preparado”, garantiu o capitão, que depois exaltou a força do elenco montado para 2017. “O Flu tem uma base muito forte. Formamos muitos bons jogadores. O grupo é muito forte”, acredita Henrique.

