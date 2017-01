Henrique Dourado minimiza peso da camisa 9 e projeta volta por cima no Fluminense

Contratado em julho do ano passado, Henrique Dourado é a aposta do Fluminense para o ataque nesta temporada. Depois de um início ruim no clube e de ser envolvido em diversas especulações de negociações, o jogador ganhou a confiança do técnico Abel Braga e, inclusive, assumiu a camisa 9 da equipe para 2017, que pertencia a Fred até ele ir para o Atlético-MG.

“Perguntaram para mim se queria vestir a 9, aceitei. É um desafio novo. Independentemente do número de camisa, quero saber do número de gols, de assistências, de roubadas de bolas e, acima de tudo, de vitória. É isso que fica marcado”, declarou o jogador nesta segunda-feira.

Elogiado por Abel, Henrique não deixou por menos e fez questão de exaltar o treinador que tem o apoiado neste início de trabalho. “Antes mesmo dele chegar, já escutava coisas boas. É um cara trabalhador, cobra e dá moral. Nosso grupo assimila bem. Espero que continue assim. Com trabalho, as coisas vão melhorar.”

As especulações desta janela para transferências deram conta de que Sport, Bahia e até a Chapecoense tentaram a contratação de Henrique Dourado. Por outro lado, o Fluminense teria corrido atrás de Barcos. Mas, no fim, o centroavante brasileiro é quem aparece como principal opção de ataque para o time carioca neste início de ano.

“Quero ajudar o clube. Essa é a meta. Claro que o atacante vive de gols. Agora, se o time ganhar, está bom. Espero que o time volte a ser o que era antigamente, que tenha a cara do Fluminense. É isso que buscamos. Individualmente, tenho certeza de que será melhor, com muitas alegrias”, projetou.

