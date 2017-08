Hamburgo bate o Colônia fora de casa e chega à segunda vitória no Alemão

Depois de quatro temporadas de sofrimento e de lutas contra o rebaixamento, o Hamburgo finalmente voltou a animar seu torcedor no início da edição 2017/2018 do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, a tradicional equipe do país chegou à segunda vitória, em duas rodadas da competição, ao passar pelo Colônia por 3 a 1, mesmo fora de casa.

Após a única partida realizada desta segunda rodada, o Hamburgo soma seis pontos, enquanto o Colônia vive situação oposta e ainda não pontuou. Na próxima sexta-feira, o Hamburgo tenta manter o embalo diante do RB Leipzig, em casa. Já o Colônia tenta a primeira vitória contra o Augsburg, fora de casa, no dia seguinte.

Com o ex-gremista Walace como titular, o time visitante começou melhor nesta sexta e marcou duas vezes no primeiro tempo. Primeiro, com Andre Hahn, aos 27 minutos, e depois com Shou Wood, aos 33. O Colônia tentou responder, mas errou na finalização e acertou a trave do goleiro Mathenia em duas oportunidades.