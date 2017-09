Há apenas 77 dias à frente do Palace, Frank de Boer é demitido após 4ª derrota

A diretoria do Crystal Palace anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Frank de Boer após o time perder as suas quatro primeiras partidas no Campeonato Inglês. O treinador holandês ficou apenas 77 dias à frente do time e não teve o seu substituto anunciado, embora as informações da imprensa britânica sejam de que Roy Hodgson, hoje com 70 anos e com passagem recente pela seleção inglesa, é o favorito para assumir o cargo.

Em termos de jogos disputados, a passagem de De Boer é a mais curta de um treinador por uma equipe no Campeonato Inglês na era Premier League. O ex-zagueiro holandês foi anunciado pelo Palace em junho para suceder Sam Allardyce, mas não conseguiu implementar com êxito o seu estilo de jogo ofensivo.

O Palace se tornou o primeiro time desde 1924 a perder nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Inglês sem marcar sequer um gol, sendo que a última derrota foi para o Burnley, no domingo.