Guto testa Camilo na vaga do suspenso D’Alessandro visando próximo jogo do Inter

O técnico do Internacional, Guto Ferreira, fez alguns testes no treinamento da manhã desta sexta-feira, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, na preparação da equipe para enfrentar o Goiás, na próxima terça, no estádio Beira-Rio, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nos experimentos, o meia Camilo, recém-contratado junto ao Botafogo, ocupou a vaga do argentino D´Alessandro, que está suspenso.

Na atividade realizada em campo reduzido, o treinador posicionou o meio-campista na armação, ao lado do trio de atacantes William Pottker, Eduardo Sasha e Nico López, em uma formação que sugere a utilização do sistema 4-3-3. O centroavante Leandro Damião – já inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF – iniciou o treinamento entre os reservas.

Mas, além do meia argentino, Guto Ferreira terá de lidar com desfalques em outros setores do time. O volante Fabinho sofreu uma cirurgia devido a uma fratura no tornozelo e ficará fora dos gramados por quatro meses. O defensor Danilo Silva, que está lesionado, ainda é dúvida.