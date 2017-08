Guto mantém rotina e fecha último treino do Inter antes de encarar o Londrina

Mesmo com a escalação encaminhada para encarar o Londrina, o técnico Guto Ferreira manteve a rotina e fechou à imprensa a última atividade da equipe antes da partida. Nesta sexta-feira, o treinador impediu a presença dos jornalistas no treino realizado no Beira-Rio, palco do confronto de sábado pela 20.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Desde que chegou ao Inter, Guto passou a adotar os treinos fechados na véspera de cada partida. Nesta sexta, não foi diferente. Perguntado sobre o motivo do mistério desta vez, o treinador despistou e explicou que quis apenas “evitar dar armas” ao adversário.

LEIA TAMBÉM: Real Madrid anuncia lateral-esquerdo francês do rival Atlético

Guto aproveitou a privacidade desta sexta para trabalhar jogadas de bola parada e acertar os últimos detalhes antes do confronto. Ao longo da semana, no entanto, o treinador repetiu a escalação que venceu o Guarani no sábado passado e deve optar por mantê-la diante do Londrina.