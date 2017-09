Guto Ferreira vê gramado ruim como um dos culpados por tropeço do Internacional

O técnico Guto Ferreira lamentou a derrota do Internacional para o Juventude por 2 a 1 no sábado, fora de casa, pela 23.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador disse que o time colorado fez uma melhor partida do que o adversário, mas não soube aproveitar as chances que teve. Ainda culpou o gramado do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pelas dificuldades enfrentadas.

“Você vai, impõe o jogo, mas acontece. Não quero falar muito para não parecer desculpa. Mas o gramado estava duro, deixava a bola viva. O gramado amarrou o jogo, o jogo do Inter é mais técnico. Joga com a bola no chão. O jogo com bola viva é de contato. Isso é o jogo do Juventude”, analisou o treinador.

Guto Ferreira considerou que o Internacional teve a chance de sair na frente do marcador ao pressionar nos 20 minutos iniciais. Mas possibilitou a reação do Juventude, que, segundo ele, jogou em cima dos erros de sua equipe. “Talvez tenhamos criado mais, mas não conseguimos empurrar para dentro. Eles conseguiram”, comentou.