Guto Ferreira testa Nico López e Pottker no ataque do Inter para pegar o Criciúma

O técnico Guto Ferreira ainda não revelou a equipe que entrará em campo no próximo sábado, às 16h30, no Beira-Rio, para enfrentar o Criciúma, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mas deverá iniciar a partida com o uruguaio Nico López e Wiliam Pottker no ataque.

A dupla de atacantes foi testada no treino da manhã desta quinta-feira em um hotel na cidade de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, utilizado como local de preparação do clube colorado nesta semana.

LEIA TAMBÉM: Com um a menos, RB Leipzig bate Leverkusen no fim e ainda sonha com título

Na atividade, o treinador escalou Claudio Winck como titular da lateral direita em um coletivo e depois sacou o jogador para a entrada de Fabinho. Winck, porém, deverá ser confirmado no time que pegará o Criciúma. Os volantes Edenilson (com a documentação regularizada na CBF) e Felipe Gutiérrez (vice-campeão da Copa das Confederações com o Chile), o zagueiro Víctor Cuesta (que estava lesionado) e o lateral-esquerdo Uendel (que cumpriu suspensão) também estão à disposição e devem iniciar o duelo contra os catarinenses.