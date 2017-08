Guto Ferreira tenta conter euforia do Inter após quarta vitória consecutiva

Apesar de o Internacional ter chegado à quarta vitória consecutiva na Série B, o técnico Guto Ferreira preferiu adotar o discurso da cautela. Na coletiva depois do triunfo por 3 a 1 sobre o Londrina, sábado, no estádio do Beira-Rio, o treinador evitou comemorar a boa fase da equipe.

“Precisamos trabalhar jogo a jogo. O mais importante foi ter aberto cinco pontos (do quinto colocado). E precisa ficar claro que isso não é definitivo. Vamos seguir trabalhando com o pezinho fincado no chão, com bastante cautela para chegarmos ao nosso objetivo no final”, comentou.

O Internacional é o atual vice-líder da Série B com 36 pontos. Está a três de distância do América-MG, que é o primeiro colocado, e agora abriu cinco de vantagem sobre o Juventude, que está em quinto lugar e fora do grupo do acesso.