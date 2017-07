Guto Ferreira lamenta sequência ruim do Internacional no estádio Beira-Rio

Ameaçado no cargo, o técnico Guto Ferreira tentou explicar mais uma fraca atuação do Internacional no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em cinco jogos no local, conseguiu apenas uma vitória, diante do lanterna Náutico, por 4 a 2.

Foram três empates e a derrota do último sábado por 1 a 0 para o Boa. “A equipe treinou muito bem na semana e não conseguiu reproduzir o que treinou, com um volume de ataque muito grande, mesmo simulando situações de retranca. E hoje faltou alguma coisa”, comentou Guto Ferreira.

O treinador reconheceu que o time adversário acertou na estratégia de entrar recuado e apostar em um contra-ataque para matar a partida. Segundo ele, faltou mais agressividade ao setor ofensivo do Internacional. “Isso vem acontecendo. Em outros jogos foi a mesma coisa. Furamos a retranca de algumas equipes. Mas não aconteceu nas as últimas duas partidas aqui em casa. Precisamos achar uma solução”, admitiu.