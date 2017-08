Guto Ferreira exalta amadurecimento do Inter e vê ataque ‘cirúrgico’

O técnico Guto Ferreira exaltou o desempenho do Internacional na quinta vitória da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o time gaúcho demonstrou maturidade e humildade na vitória sobre o ABC, em Natal, pelo placar de 3 a 0. O triunfo no estádio Frasqueirão deixou o Inter mais perto da liderança da tabela.

“O importante é a maturidade do grupo, a humildade de se defender. “A cada jogo você vai amadurecendo mais, vai tendo dificuldades diferentes. As equipes vão estudando, criando mais dificuldades”, comentou o treinador, que citou o susto levado no início da partida para justificar a evolução da sua equipe.

LEIA TAMBÉM: China restringe contratação de jogadores e deve afetar mercado brasileiro

Lanterna da competição, o ABC criou a primeira chance de gol na partida. O Inter se defendeu bem e daí em diante tomou conta do confronto. “Logo no início do jogo, a primeira bola, eles se aproveitaram de uma situação e fizeram grande jogada. Ficou naquilo o resto do jogo. O resto foram chutes de fora e uma ou outra bola parada. Nossa equipe foi cirúrgica, matou na primeira oportunidade.”