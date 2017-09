Guto Ferreira confirma Internacional com duas mudanças para enfrentar o Juventude

O técnico Guto Ferreira confirmou nesta sexta-feira o Internacional que enfrentará o Juventude neste sábado, às 16h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 23.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador fará duas mudanças no time, já que não contará com o volante Rodrigo Dourado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e não terá o meia argentino D’Alessandro, com lesão muscular.

Para o setor de marcação, o escolhido foi Charles. Para a criação das jogadas, o chileno Felipe Gutiérrez receberá uma oportunidade. Isso porque o meia Camilo, que seria o primeiro substituto, também sofreu uma lesão muscular e está no departamento médico.

O clima no Internacional é de tranquilidade. O time titular volta a atuar pela Série B após duas semanas de folga. Neste meio tempo, os reservas enfrentaram o Atlético Mineiro, pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga, e foram eliminados após derrota por 1 a 0 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.