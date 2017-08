Guto Ferreira comemora vitória do Inter e exalta melhora do ambiente no clube

O técnico Guto Ferreira exaltou a vitória por 3 a 0 do Internacional sobre o Goiás, nesta terça-feira, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a segunda seguida do time e que o garantiu entre os quatro melhores da competição, dentro da zona de acesso para a Série A. O treinador destacou a tranquilidade que os resultados positivos trouxeram para o ambiente do grupo, valorizou o apoio da torcida, mas ressaltou que a reação ainda não está consolidada.

“A gente dá mais um passo importante. Tem muita coisa para a gente crescer, para melhorar, mas é importante a intensidade que a gente começa a jogar. Conseguimos controlar o Goiás. Acho que, se puxar pelos números, mostra a maneira que nos jogamos, a superioridade que tivemos. Agora, graças a Deus, a bola está começando a entrar. Mas isso não é definitivo. Faltam 20 jogos. Tem que manter desempenho, qualificar ainda mais. Tem espaço para crescer. Tem que manter a cabeça no lugar. O grupo está começando a sorrir novamente e isso é muito importante, porque essa alegria, essa leveza, traz desempenho. E graças ao apoio maciço do torcedor”, avaliou o treinador do time gaúcho.

LEIA TAMBÉM: 'Não existem mais desculpas', diz Pratto após empate do São Paulo

Guto Ferreira também elogiou as atuações do meia Camilo, ex-Botafogo, e do centroavante Leandro Damião, ex-Flamengo, autor de um dos gols do Internacional em cobrança de pênalti – os outros dois gols foram assinalados por William Pottker e Carlos -, que estrearam no clube diante da equipe esmeraldina. O treinador frisou que a chegada dos reforços qualifica ainda mais o elenco e cria mais dificuldades para os adversários.