Guto Ferreira aproveita boa fase e faz testes no Inter para pegar o Londrina

O técnico Guto Ferreira, do Internacional, aproveita a semana livre e o ambiente tranquilo, proporcionado por três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro da Série B (Oeste, Goiás e Guarani), para fazer ajustes na equipe que entrará em campo no sábado, às 16h30, diante do Londrina, no Beira-Rio, na 20ª rodada da competição nacional – abertura do segundo turno do torneio.

Guto comandou um treinamento no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, no qual deu atenção especial aos dribles, cruzamentos e finalizações. O técnico também coordenou o trabalho tático e um coletivo. O atacante Nico López e o meia Camilo foram colocados entre os titulares nas vagas de Leandro Damião e D’Alessandro.

No entanto, apesar dos testes, Guto Ferreira deverá colocar em campo contra o time paranaense a mesma formação que utilizou na vitória sobre o Guarani, em Campinas, no sábado passado, com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Cuesta e Uendel; Dourado, Edenilson, Sasha, D’Alessandro e Pottker; Leandro Damião.