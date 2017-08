Guto fecha treino e Inter deve repetir escalação para encarar o Paysandu

O técnico Guto Ferreira manteve a estratégia utilizada nesta Série B do Campeonato Brasileiro e, como de costume, fechou o último treino do Internacional antes de uma rodada. Nesta quinta-feira, ele impediu que a imprensa acompanhasse no Beira-Rio a atividade final antes do duelo com o Paysandu, que acontecerá no mesmo estádio, sexta-feira, às 21h30.

Os portões fechados, no entanto, não significam que o Inter vá ter surpresas. Pelo contrário, Guto já explicou em outras oportunidades que adota a prática para trabalhar jogadas e posicionamentos específicos, principalmente em lances de bola parada.

A tendência é que o treinador repita a escalação do Internacional pela quarta vez consecutiva. Guto deverá levar a campo a equipe com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson e D’Alessandro; William Pottker, Eduardo Sasha e Leandro Damião.