Guto exalta Inter e torcida, mas perde Fabinho por 4 meses após fratura em jogo

Pressionado em meio ao momento instável vivido pelo Internacional na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Guto Ferreira ganhou sobrevida no cargo após o time vencer o Oeste por 2 a 0, na noite desta terça-feira, no Beira-Rio, na abertura da 17ª rodada da competição nacional. Após o confronto, o treinador festejou a atuação da sua equipe e exaltou o forte apoio da torcida durante o confronto. Porém, ele não teve apenas motivos para comemorar, pois o lateral Fabinho sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo e foi confirmado como desfalque colorado pelos próximos quatro meses.

“Após lesão no tornozelo, o jogador colorado passará por cirurgia e fica em processo de recuperação por 4 meses”, informou o clube por meio de sua página no Twitter, ainda na noite da última terça, quando o atleta se lesionou aos 16 minutos do segundo tempo em uma disputa na qual pisou em falso com o pé esquerdo já fora das quatro linhas quando tentava avançar com a bola pela lateral do campo.

LEIA TAMBÉM: Chapecoense enfrenta o Palmeiras e busca a primeira vitória no Brasileirão

Desta forma, Fabinho corre o risco de não atuar mais neste ano pelo Inter, pois após o fim do processo de reabilitação ele ainda terá de recuperar a melhor condição física para ficar à disposição da comissão técnica. E a última rodada da Série B está marcada para 25 de novembro, exatamente quatro meses após este jogo com o Oeste no qual o atleta se lesionou.