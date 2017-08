Gustavo Scarpa minimiza tabela e pede Flu atento contra o lanterna Atlético-GO

O meia Gustavo Scarpa minimizou nesta sexta-feira o momento do Atlético Goianiense, que está na lanterna do Campeonato Brasileiro, e pediu atenção ao Fluminense para o jogo de sábado, às 19 horas, no Maracanã, pela 19ª rodada.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta, Scarpa avaliou até a derrota do adversário para o Grêmio, na quarta-feira, para reforçar a necessidade de atenção. “Estudamos o jogo do Atlético-GO contra o Grêmio e a dificuldade que eles impuseram foi muito grande. A gente sabe que não tem jogo fácil, independente da posição do time na tabela”, comentou o meia, avisando que o Fluminense precisa se impor no duelo.

“Temos que tentar impor o nosso ritmo, mas de uma forma organizada, para que eles não possam surpreender a gente amanhã (sábado)”, acrescentou. “A gente toma muito cuidado para que a posição na tabela não afete o psicológico do time, muitos estão disputando o primeiro Brasileiro. Acho que é extremamente importante termos o apoio de quem puder torcer por nós e acho que a experiência do Abel e da comissão técnica pode nos ajudar nesse momento.”