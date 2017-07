Guilherme festeja boa fase e projeta Vasco no G6 do Campeonato Brasileiro

O meia Guilherme, do Vasco, destacou em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no Rio, a necessidade de a equipe carioca aproveitar o bom momento – o time venceu o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, no domingo passado – para subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time cruzmaltino ocupa a oitava colocação na competição, com 23 pontos.

“A gente não pode deixar desgarrar do G6. Estamos a um ponto do G6 e cinco do G4. Temos dois jogos em casa agora e temos que tentar buscar os seis pontos em disputa. Ganhando três partidas seguidas, vamos nos estabelecer lá para cima”, projetou o meio-campista.

Guilherme, que teve boa participação no triunfo da equipe cruzmaltina diante dos atleticanos – dando passe para um dos gols do atacante Paulinho -, garante aguardar com tranquilidade por uma vaga de titular.