Guerrero mostra confiança em absolvição após doping: ‘A verdade aparecerá’

Paolo Guerrero tem se mantido recluso desde que foi flagrado em exame antidoping, mas nesta quinta-feira, utilizou as redes sociais para falar sobre o assunto. Em curta postagem na sua página do Facebook, o atacante do Flamengo se mostrou confiante na absolvição e agradeceu o apoio que vem recebendo.

“Muito obrigado a todos pelo seu apoio! Confio que a verdade logo aparecerá e voltarei aos gramados para defender com alma e coração as cores do meu país”, escreveu o jogador.

Guerrero foi flagrado em exame antidoping pelo uso de benzoilecgonina no fim da semana passada e acabou suspenso preventivamente pela Fifa por 30 dias. Sua contraprova deve ser aberta ainda nesta quinta-feira e em caso de confirmação da infração, o atacante pode pegar até quatro anos de suspensão.