Guerra volta a treinar no Palmeiras e deve reforçar o time na Libertadores

O Palmeiras ganhou um importante reforço para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, contra o equatoriano Barcelona, fora de casa. O meia venezuelano Alejandro Guerra voltou a treinar com o time na manhã desta segunda-feira, já recuperado de dores no quadril. Como participou de todo o trabalho, e sem limitações, deve ficar à disposição do técnico Cuca para o jogo.

Guerra sentiu dores no quadril no primeiro tempo do empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, na última quarta-feira, no Allianz Parque, e foi substituído ainda no intervalo. Desde então, fez trabalhos intensivos de recuperação e ficou fora do confronto com o Grêmio, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O elenco teve folga no domingo e, no retorno aos trabalhos, nesta segunda contou com a presença do venezuelano no treino.

O meia integrou um trabalho em campo reduzido para quem não foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio. Guerra participou durante toda a atividade. Já quem atuou no Pacaembu, no sábado, a manhã foi de atividades regenerativas na área interna da Academia de Futebol. Na parte da tarde, por volta das 14 horas, o elenco sai em direção ao aeroporto, onde embarca em voo fretado de cerca de seis horas até Guayaquil.