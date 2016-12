O técnico Pep Guardiola não quer saber de folga no Manchester City. Com três partidas a serem disputadas em oito dias até o início do ano que vem, o espanhol anunciou nesta sexta-feira que promoverá treinos a seus jogadores tanto no Natal quanto na véspera.

“Nós vamos treinar amanhã (dia 24 de dezembro) e no dia 25, e então, à tarde, vamos para Hull de ônibus”, disse. “Vamos nos preparar para o jogo como se não fosse época de Natal. Sem dias especiais”, completou. O City duelará com o Hull City fora de casa pelo Campeonato Inglês no dia 26, segunda-feira, na tradicional rodada de “Boxing Day”.

Depois de enfrentar o Hull na segunda, o City vai encarar o Liverpool no dia 31 e o Burnley no dia 2 de janeiro, sempre pelo Inglês. Por conta desta atribulada sequência, o treinador decidiu promover treinos no Natal e na véspera, o que nunca havia feito no Barcelona ou no Bayern de Munique.

Até porque o Campeonato Inglês é o único dos principais da Europa que não para nas festividades de fim de ano. Colabora, também, o fato de Guardiola ser um treinador conhecido por exigir bastante de seus jogadores e o Manchester City viver momento oscilante, na vice-liderança da competição, mas a seis pontos do Chelsea.

“É o meu primeiro ano aqui. Eu não sabia que as pessoas deveriam estar focadas, focadas e focadas no inverno, no Natal, no que têm que fazer. Porque em casa, você celebra, você tem almoços e jantares. Mas aqui, precisamos estar preparados”, afirmou.

