Guardiola confirma que Éderson não sofreu fraturas no rosto

O goleiro Éderson não sofreu fraturas no rosto nem concussão cerebral no seu assustador choque com Sadio Mané, neste sábado, durante a vitória do Manchester City por 4 a 0 sobre o Liverpool, pelo Campeonato Inglês. O técnico Pep Guardiola, que o dirige no clube de Manchester, previu, porém, a possibilidade de o brasileiro ficar de fora da próxima partida da equipe.

Ainda que não tenha parecido intencional, Éderson levou um solada no rosto quando saiu da meta para cortar uma bola, no choque com o atacante do Liverpool para tentar alcançar a bola. Diante do incidente, a arbitragem expulsou Mané.

O goleiro brasileiro recebeu atendimento médico, tendo permanecido caído no campo durante vários minutos. Ele deixou a partida em uma maca e com o rosto ensanguentado. Éderson precisou ser substituído durante a partida pelo chileno Claudio Bravo, de quem conquistou a titularidade após ser adquirido pelo Manchester City na última janela de transferências do futebol europeu.