Guarani vence o ABC em jogo com falta de luz e volta à liderança da Série B

O Guarani segue fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo atuando fora de casa neste sábado, no estádio Frasqueirão, em Natal, surpreendeu o ABC e venceu por 1 a 0, pela 11.ª rodada da competição. O jogo, marcado para 19 horas, começou com uma hora de atraso devido a uma queda de energia elétrica no local da partida.

O resultado foi justo e recolocou o time paulista na liderança com 22 pontos, igual ao Juventude, que tem uma vitória a menos: 7 a 6. O ABC está na zona de rebaixamento, em 18.º lugar, com apenas 12 pontos.

O Guarani dominou todo o primeiro tempo e exigiu muitas defesas do goleiro Edson. Logo aos cinco minutos, Evandro arrancou com a bola e tocou para Bruno Nazário. O meia só ajeitou para Eliandro, que soltou uma bomba na direção do gol, mas o goleiro Edson estava esperto para fazer a intervenção.