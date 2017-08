Guarani troca Vadão por Marcelo Cabo para tentar reagir na Série B

Aproveitando a pausa no Campeonato Brasileiro da Série B, a direção do Guarani resolveu mudar o seu comando técnico. Osvaldo Alvarez, o Vadão, não é mais o treinador da equipe. Com o time vivendo momento delicado, a direção optou pela mudança. O novo comandante vai ser Marcelo Cabo, de 50 anos, campeão ano passado da Série B pelo Atlético Goianiense.

Outra novidade é a criação do cargo de coordenador de futebol que será exercido por Luciano Dias, técnico campeão pelo próprio clube na Série C de 2008. Ele atuará diretamente na relação entre a diretoria e a comissão técnica, exercendo uma função semelhante com a de Paulo Autuori no Atlético Paranaense.

Toda a comissão técnica caiu. Além de Vadão, o auxiliar Vaguinho, o preparador físico Fabinho e o gerente de futebol Ivo Secchi. A direção decidiu também pela liberação de alguns jogadores que não vinham agradando: o lateral-esquerdo Gilton, o meia Claudinho, além dos atacantes Felipe Pará e Renteria. Esta lista de dispensa pode aumentar nos próximos dias.