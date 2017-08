Guarani perde para o Luverdense fora e deixa o G4 da Série B

Na noite em que Vadão completou 200 jogos no comando do Guarani, o time campineiro perdeu para o Luverdense por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Passo das Emas, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e deixou o tão sonhado G4. Mesmo jogando bem, o time paulista foi castigado no minuto final com um gol de Rafael Ratão.

O Guarani voltou com outra postura do intervalo e esteve muito próximo de abrir o placar em duas oportunidades. Na primeira, Diogo Silva foi buscar no ângulo falta cobrada por Bruno Nazário. Depois, Caíque recebeu dentro da pequena área e, na cara do goleiro, mandou por cima.

O Luverdense cresceu nos minutos finais e vinha esbarrando em boas defesas de Leandro Santos, até que, aos 45 minutos, Rafael Ratão passou como quis por Lenon e bateu no cantinho do goleiro alviverde, garantindo a vitória para os donos da casa.

O time do Mato Grosso volta a campo na sexta-feira, contra o Náutico, às 20h30, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). O Guarani receberá o Internacional no sábado, às 16h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Os jogos são válidos pela última rodada do primeiro turno.

FICHA TÉCNICA:

LUVERDENSE 1 x 0 GUARANI

LUVERDENSE – Diogo Silva; Aderlan, Pablo, Willian e Paulinho; Ricardo, Moacir e Sérgio Mota; Erik (Douglas Baggio), Rafael Silva (Raphael Macena) e Alfredo (Rafael Ratão). Técnico: Júnior Rocha.

GUARANI – Leandro Santos; Lenon, Genilson, Diego Jussani e Gilton; Evandro, Auremir, Bruno Nazário, Luiz Fernando (Betinho) e Gabriel Leite (Caíque); Eliandro (Serafim). Técnico: Vadão.

GOL – Rafael Ratão, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pablo, Rafael Ratão, Douglas Baggio e Sérgio Mota (Luverdense); Betinho (Luverdense).

ÁRBITRO – Andrey da Silva e Silva (PA)

RENDA – R$ 9.570,00.

PÚBLICO – 1.152 pagantes.

LOCAL – Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).