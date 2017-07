Guarani leva a virada do Londrina e perde a primeira em casa pela Série B

O Londrina buscou um grande resultado e conseguiu encostar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time paranaense chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas virou a partida e derrotou o Guarani por 3 a 2, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 17.ª rodada. Os time anfitrião não perdia em casa em competições nacionais há mais de dois anos, com 28 jogos.

O Guarani, por sua vez, chegou ao quarto jogo sem ganhar – três empates e uma derrota -, e caiu para o terceiro lugar, com 28 pontos. O Londrina encerrou o mês de julho invicto, com quatro vitórias e dois empates, em seis jogos. Desta forma, assumiu o sexto lugar, com 27 pontos, mesma pontuação do Internacional, que fecha o G4, por levar vantagem no saldo de gols: 7 a 6.

O time paulista começou assustando em finalização de fora da área de Richarlyson, que passou bem perto da meta de César. Apesar da oportunidade, o time campineiro não mostrou a qualidade na saída de bola apresentada nas últimas partidas.