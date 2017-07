Guangzhou diz ter recusado proposta do Barça por Paulinho

No comunicado, o Guangzhou agradeceu ao clube catalão pelo interesse em seu jogador, mas afirmou que Paulinho não está à venda por ser parte do projeto do time e também por ter renovado seu contrato recentemente com a equipe até 2020.

O Guangzhou Evergrande, time chinês no qual Paulinho atua desde 2015, divulgou um comunicado oficial nesta quinta-feira declarando ter recusado uma proposta do Barcelona pelo volante brasileiro no valor de 20 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões de reais).

Foto: Lucas Figueiredo - CBF

Em entrevista também recente ao jornal catalão Mundo Deportivo, o técnico Luiz Felipe Scolari, que dirige o time chinês, reforçou a importância da permanência do volante, que também recuperou com brilho o seu espaço na seleção brasileira depois que Tite assumiu o comando do time nacional no lugar do demitido Dunga.

“Paulinho não sairá do Guangzhou. Ele tem uma cláusula (de rescisão contratual) de 40 milhões de dólares (quase R$ 133 milhões pela cotação atual), para os que não sabem. Agora não está fácil para qualquer equipe chinesa abrir mão de um grande jogador”, disse ao diário espanhol.

LEIA TAMBÉM: De São Gonçalo a Madri, Vinícius Jr. não vê a hora de jogar com craques no Real

Paulinho chegou ao time chinês após passagem apagada pelo Tottenham. No Guangzhou, reencontrou o bom futebol, voltou a ser convocado para a seleção e ajudou o clube a conquistar uma Liga dos Campeões da Ásia, duas edições do Campeonato Chinês e uma Copa da China. Homem de confiança de Tite, se tornou um dos principais destaques na arrancada do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, nas quais já marcou quatro gols e colaborou de forma importante para que o time nacional já tenha assegurado classificação para a importante competição na Rússia.

Apesar das especulações de que o Barcelona desejava contratar Paulinho, o clube espanhol ainda não havia manifestado interesse no jogador de forma oficial. Além do brasileiro, o Barça, que acaba de renovar o contrato de Messi até 2021, também estaria atrás da contratação de Verratti, do Paris Saint-Germain, para reforçar seu meio-campo.

Na atual janela de transferências, a equipe catalã anunciou apenas o retorno do meia Gerard Deulofeu, formado nas suas divisões de base e que pertencia ao Everton, da Inglaterra. O Barça exerceu a cláusula de recompra que existia no contrato do jogador de 23 anos, que na temporada passada também atuou por empréstimo pelo Milan, com o qual marcou quatro gols em 17 partidas disputadas no Campeonato Italiano.