Grohe, Cortez e Edílson voltam e Grêmio deve ter força máxima na quarta

O Grêmio realizou nesta terça-feira o último treino antes de encarar o São Paulo na quarta, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Renato Gaúcho recebeu ótimas notícias. Com os retornos dos laterais Edílson e Cortez e do goleiro Marcelo Grohe, deverá poder escalar força máxima novamente.

Os três jogadores foram desfalques no empate de domingo diante do Vitória, no Alfredo Jaconi, mas se mostraram recuperados e trabalharam normalmente. Por isso, devem ser titulares contra o São Paulo e também na decisão da Libertadores diante do Lanús, dia 22, na Arena.

LEIA TAMBÉM: Atlético-GO tem problemas com goleiros para jogo contra o Corinthians

Quem não treinou nesta terça foi o zagueiro Pedro Geromel e os atacantes Fernandinho e Lucas Barrios, mas os três foram relacionados e também devem ficar à disposição para encarar o São Paulo. O jogador paraguaio, aliás, falou sobre o retorno aos gramados após período afastado e admitiu o foco na final da Libertadores.