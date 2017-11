‘Gringo’, William comemora volta ao Rio Branco

Mas se depender da vontade do zagueiro, ele vestirá a camisa alvinegra na temporada 2018. “Eu conheço esse estádio como ninguém, morei aqui. Ganhei muito aprendizado lá fora, disputei campeonatos de primeira divisão, mas sempre esperava por esse convite do Rio Branco e agora ele surgiu, uniu o útil ao agradável”, disse o defensor, que até junho atuava pelo Phrae United, da Tailândia.

O atleta se apresentou ontem pela manhã no estádio Décio Vitta como novo reforço para o Campeonato Paulista da Série A3 e já começou a treinar com o elenco. William ainda não assinou contrato, já que o técnico Edson Fio pediu para observá-lo inicialmente por dez dias para avaliar suas condições de compor o elenco.

Não chega a ser exagero dizer que o zagueiro William Carneiro é mais conhecido fora do Brasil que propriamente em Americana, onde tem residência fixa. Pelo menos no futebol. Aos 30 anos, o defensor atuou a maior parte da carreira no exterior e, após experiências na Polônia, Colômbia e Tailândia, aceitou o convite do Rio Branco para jogar profissionalmente pela primeira vez no clube onde atuou por seis anos nas categorias de base, entre 2000 e 2006. Foto: Renato Piovesan - O Liberal

Nos tempos em que jogava na base do Tigre, ele ganhou o apelido de “carneiro”, por conta do corte de cabelo que ostentava. Atualmente, de visual mais discreto e com maior rodagem, William confia no projeto do alvinegro para a Série A3. “A expectativa é muito boa. O Rio Branco é um time de tradição. A A3 não é lugar para esse time, por isso estamos iniciando este trabalho com antecedência para que já no começo do campeonato possamos largar bem e depois subir de divisão”, comentou.

TRABALHO. Ontem, 13 jogadores treinaram em dois períodos e hoje mais reforços são esperados. O meia-atacante Frank, destaque do time na Copa Paulista, vem treinando desde segunda-feira e aceitou a proposta da diretoria, deixando sua possível saída em abeto somente em caso de interesse de clubes de divisões superiores ou do exterior.

O Tigre ainda tem negociações avançadas com o lateral-direito Mizael, o meia-atacante Caio e os atacantes Paulinho, Bruno Andrade, Valdo e Daniel Simões. Se concretizar as transações, o alvinegro terá seu elenco praticamente fechado logo no começo da pré-temporada, uma exigência feita pelo técnico Edson Fio.