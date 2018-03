Griezmann deseja rápida recuperação a Neymar e quer evitar Brasil na Copa

A França entra em campo para encarar a Colômbia nesta sexta-feira e a Rússia na próxima terça, em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, mas o assunto na entrevista coletiva de Antoine Griezmann nesta quarta foi o Brasil. O atacante do Atlético de Madrid elogiou bastante a equipe de Tite e admitiu que prefere evitar o confronto entre os países no Mundial.

“Não gostaria de enfrentar eles, porque seria uma partida difícil. O Brasil é um time gigante, com grandes jogadores. Eles se classificaram de forma até fácil na América do Sul, ganharam quase todos os jogos. Eles são realmente impressionantes”, declarou.

Brasil e França chegarão à Rússia como dois dos principais favoritos ao título. Se confirmarem esta condição na primeira fase e classificarem na primeira colocação dos grupos E e C, respectivamente, os países só poderão se enfrentar em uma eventual semifinal.

A esperança de título da seleção brasileira passa por Neymar. Principal jogador da equipe, o atacante causou apreensão na torcida ao fraturar o quinto metatarso do pé direito no mês passado, contusão que deve afastá-lo dos gramados até maio. E mesmo sabendo que o retorno do craque tornará o Brasil mais forte, Griezmann garantiu que torce por uma rápida recuperação.

“Eu espero que ele possa se recuperar desta lesão. Eu desejo o melhor a ele. Se eu tiver que encontrá-lo na Copa do Mundo, acho que seria na semifinal. Acredito que seria uma boa partida. O Brasil é um dos favoritos”, avaliou o atacante francês.