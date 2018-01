Grêmio vence Guarulhos e é último classificado à terceira fase da Copa São Paulo

Na partida que fechou a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Junior, o último time a garantir classificação foi o Grêmio. O time gaúcho enfrentou o Guarulhos-SP, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP), e venceu por 2 a 0 graças aos gols de Da Silva e Tetê, já no segundo tempo.

Com a vitória, o próximo adversário do Grêmio será o Goiás, que passou pelo Trindade-GO mais cedo em confronto estadual com vitória por 2 a 1.

Após 10 dias de competição, as 128 equipes já foram reduzidas para 32 na terceira fase, que já começa neste sábado com mais oito jogos.