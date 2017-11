Grêmio vence e São Paulo ainda se preocupa com o rebaixamento

O Grêmio venceu o São Paulo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, e manteve o rival preocupado com o risco de rebaixamento no Brasileirão. Lento em campo, o time paulista não conseguiu criar jogadas de perigo, abusou dos passes errados e foi envolvido pelos mandantes, mais criativos no meio-campo e que aproveitaram melhor as poucas oportunidades que tiveram para liquidar o jogo. Foto: Lucas Uebel - Grêmio FBPA

Sem vencer há três jogos, o São Paulo, apesar da boa campanha no segundo turno, volta a se preocupar com os times da parte de baixo da tabela. Com a derrota, segue com 45 pontos e fica a seis da Ponte Preta, que abre o zona de rebaixamento, e do Vitória, 16º colocado, que joga contra a Chapecoense nesta quinta-feira.

O São Paulo foi apático do início ao fim do jogo na Arena em Porto Alegre, e deixou os donos da casa à vontade para a criação de jogadas ofensivas. No primeiro tempo, o Grêmio teve duas boas chances que pararam na marcação de Edimar, pela esquerda e, aos 33, Geromel, livre, chutou cruzado na área do São Paulo. Arboleda tentou afastar, mas a bola bateu em Kannemann e voltou para o fundo da rede.