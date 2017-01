Grêmio vence e avança em 1º na Copa São Paulo; Atlético-MG empata e passa em 2º

Os dois primeiros grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior estão definidos. Na manhã deste sábado, quando começou a ser disputada a última rodada da primeira fase, Grêmio e Atlético-MG entraram em campo. Os gaúchos confirmaram o favoritismo, enquanto os mineiros tropeçaram e avançam em segundo.

No Grupo 1, disputado na Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP), o Grêmio bateu o Votuporanguense por 3 a 1 e segue com 100% de aproveitamento. Com nove pontos, a equipe gaúcha se classificou em primeiro, enquanto os anfitriões, com quatro, ficaram em segundo. Mais cedo, pela mesma chave, o Auto Esporte-PB bateu o Brasília-DF por 2 a 0, mas os dois se despediram da competição.

LEIA TAMBÉM: PSG vence fora e encosta no líder Nice no Campeonato Francês

Em Novo Horizonte (SP), pelo Grupo 4, o Atlético-MG também enfrentou os donos da casa, do Novorizontino, mas não passou de um empate por 1 a 1. Com isso, os dois times terminaram a primeira fase empatados com sete pontos e os paulistas avançaram em primeiro pelo saldo de gols: 7 a 5. No jogo preliminar desta chave, Novoperário-MS e São Raimundo-RR se despediram com vitória dos roraimenses por 4 a 1.

Confira os jogos da manhã de sábado:

Votuporanguense-SP 1 x 3 Grêmio

LEIA TAMBÉM: Bauza elogia Tevez e garante: 'Será convocado se seguir jogando assim'

Novorizontino-SP 1 x 1 Atlético-MG

Auto Esporte-PB 2 x 0 Brasília-DF

Novoperário-MS 1 x 4 São Raimundo-RR