Grêmio vence Cruzeiro em casa e abre vantagem

O Grêmio fez a lição de casa e venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira. Lucas Barrios, com gol aos 45 minutos do primeiro tempo, deu ao time gaúcho a vantagem de jogar por um empate na partida da volta, na próxima quarta, no Mineirão.

Na reedição de uma das semifinais do ano passado, o Grêmio controlou o jogo e construiu sua vitória no primeiro tempo, diante do recuo do rival mineiro. Na segunda etapa, o time de Mano Menezes passou a jogar melhor, porém sem equilibrar o duelo. Mesmo sem exibir o mesmo ritmo da etapa inicial, o time gaúcho se saiu melhor no segundo tempo e esteve mais perto do segundo gol.

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Com a vantagem no duelo dos maiores campeões do torneio, o Grêmio avança à final com um empate fora de casa. Para o Cruzeiro, é necessário devolver a derrota pelo mesmo placar para levar o confronto para os pênaltis. Ou vencer por dois ou mais gols de diferença diante de sua torcida.